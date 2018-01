Balingen Stalkerin verbreitet Angst und Schrecken

Den entsprechenden Beschluss hat Richterin Kurz am Montag nach einer kurzen Verhandlung gefasst. Die 49-Jährige soll sich im Vinzenz-von-Paul-Hospital untersuchen lassen.

In der Verhandlung ging es um einen eher untypischen Fall von Nachstellung und Belästigung: Täterin und Opfer sind nicht durch persönliche Bande verbunden, sondern allein aufgrund einer beruflichen Fortbildung bekannt. Die Frau wollte sich an der Bildungseinrichtung in Balingen zur Bürokauffrau umschulen lassen. Die Prüfung im Jahr 2013 schaffte sie nicht. Zudem verpasste sie die Frist, innerhalb derer eine Wiederholung möglich gewesen wäre. In der Folge stellte sie dem Dozenten zunächst an dessen Arbeitsstelle, seit Sommer 2017 auch an dessen Privatadresse nach, trotz eines vom Amtsgericht Hechingen erlassenen Annäherungsverbots. Mit erheblichen Folgen.

Frau steht bei Dozenten vor Tür