Balingen Stadt bleibt Mieter

Balingen (det). Das Gebäude in der Balinger Charlottenstraße, in dem das Stadtarchiv untergebracht ist, ist verkauft. Das teilte Oberbürgermeister Helmut Reitemann in der Gemeinderatssitzung am Dienstag mit. Die Stadt habe das Gebäude aber noch bis 21. Dezember 2020 angemietet.