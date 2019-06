Balingen Spielplatz wegen Eichenprozessionsspinner gesperrt

Ein Warnschild signalisiert: "Achtung Allergiegefahr!" Aber wie gefährlich ist die kleine Raupe für den Menschen wirklich?

Gefahr für Mensch und Tier

Die Raupen des Schmetterlings besitzen an ihrem Körper feine Brennhaare, die ein Nervengift enthalten. Die fast unsichtbaren Härchen dringen leicht in die Haut und Schleimhaut ein und setzen sich dort mit ihren Häkchen fest. Je intensiver und häufiger man mit ihnen in Kontakt kommt, desto schlimmer können auch die Nebenwirkungen sein. An nicht bedeckten Körperstellen kann der Kontakt mit den Härchen zu Juckreiz, Bläschen und Ausschlag führen. Auch Reizungen der Atemwege, Schwindel und Fieber können Folgen sein. In Ausnahmefällen droht sogar ein allergischer Schock, erklärt die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden- Württemberg (FVA) in einer Mitteilung.