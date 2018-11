Balingen Sparkassen-Stiftungen schütten 56 350 Euro aus

Die geförderten Institutionen im einzelnen: Stiftung Mensch: Förderverein der Kita Pestalozziweg: Einbau einer zweiten Spielebene im Gruppenraum. Ökumenische Hospizgruppe Balingen: Realisierung des Hospizkalenders und Unterstützung für den Fachtag der drei Hospizgruppen im Zollernalbkreis am 19. Januar 2019. Kirchenpflege Ostdorf-Geislingen: Herstellung eines barrierefreien Zugangs zur Medardus-Kirche in Ostdorf. Evangelisches Kinderhaus Längenfeld: Gestaltung von entwicklungsbegleitenden und sinnanregenden Rückzugsräumen. Förderverein Brücke Balingen-Bangladesch: gemeinsame Ausstellung mit der Evangelischen Stadtkirchengemeinde Balingen "Ich sehe dich". Caritasverband für das Dekanat Zollern: gemeinsame Aktion mit GPS-Geräten für Familien und Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung. Kindergarten Stadtmitte Balingen: Anschaffung eines Bastelschranks. AMSEL-Kontaktgruppe Zollernalbkreis: Wochenendseminar für MS-Erkrankte. DRK Ortsverein Obernheim-Oberdigisheim: Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeugs. Zwergen-Tiger Burladingen: Gartengestaltung auf Gruppengröße für maximal sieben Kinder im Alter zwischen null und drei Jahren und Anschaffung vielfältiger Spielgeräte. Landratsamt Zollernalbkreis: Social-Media-Kampagne "Gegen Gewalt an Frauen". Zwergen-Tiger-Häusle: Anschaffung eines Spielpodestes.