Balingen Sonnenschein lädt zum Bummeln ein

Aber nicht nur in den Geschäften, sondern auch draußen war einiges geboten. So konnten zahlreiche Neuwagen bewundert werden. Vor dem Rathaus konnten sich Kinder und Jugendliche am Torwandschießen probieren, auch die TSG Balingen bot einige Mitmachaktionen an. Die ganz Kleinen durften auf dem Karussell vor der Stadtkirche ihre Runden drehen.

Und das Hobby-Orchesters des Akkordeonvereins sorgte mit munteren Klängen in der Bahnhofstraße für Unterhaltung der Käufer, von denen viele mit großen, gefüllten Einkaufstaschen durch die Stadt bummelten