Balingen Selbstverteidigung im Parkhaus

Er weiß: Vor allem Frauen seien in solchen Situationen die Opfer. "Aber auch Männer werden angegriffen. Es geht nicht nur um Vergewaltigung, sondern auch um Raub oder Kidnapping." Daher sei der Workshop nicht nur für Frauen und Mädchen gedacht, sondern auch für Männer.

Am Sonntag, 17. November, bietet der fünffache Schwarzgurtträger, der seit 20 Jahren Kampfsport unterrichtet, von 13 bis 16 Uhr im städtischen Parkhaus an der Wilhelmstraße einen kostenlosen Workshop an. "Selbstverteidigung", sagt er, "darf kein Zufall sein." Es gebe nun mal Situationen, in denen man sich verteidigen müsse. Und dann sollte man genau wissen, wie.

Das, was man in diesem Workshop lerne und mit einigen seiner Schüler auch praktisch übe, sei kein "Schutzschild, der einen unverwundbar macht". Und keine "Allzweckwaffe". Vermittelt werden lediglich ein paar Verhaltensregeln und Tipps, wie man in einer Konfliktsituation richtig reagiert. Zum Beispiel, den Autoschlüssel suchen, bevor man ins Parkhaus hineingeht. Und das Handy weglegen. Und nicht zu nahe an einer Reihe von geparkten Autos entlanglaufen. Und worauf man achten soll, wenn man seinen Gegner wahrgenommen hat: "Das Liebe ablegen, böse werden, sich verteidigen."

Im Frühjahr gibt es Workshop für Jogger

Was tun, wenn man sich ins Auto gesetzt hat, und plötzlich geht die Türe auf? Wie reagieren, wenn man die Treppe raufgeht, und plötzlich kommt einem jemand entgegen? Solche und andere Themen wolle er mit den Workshop-Teilnehmern analysieren und im Anschluss daran in Rollenspielen praktisch trainieren, sagt Düzgören. Nach dem Workshop will er den Teilnehmern auch ein Zertifikat ausstellen: "Basic-Lehrgang in Selbstverteidigung im Parkhaus bestanden".

Die Teilnahme an dem dreistündigen Workshop ist kostenlos, jedoch wird um Anmeldung gebeten, um besser planen zu können – entweder im Sportstudio unter Telefon 0152/26 14 99 69, oder über die Facebook-Seite von Cengiz Düzgören, wo er auch bekannt machen will, was die Teilnehmer zum Workshop mitbringen sollen.

Im Frühjahr, verrät Cengiz Düzgören, werde es einen weiteren kostenlosen Workshop geben: auf dem Heuberg, speziell für Jogger. "Auch beim Joggen muss man die Risiken einschätzen, und zu gewissen Zeiten sollte man manche Strecken meiden." In Balingen, wünscht er sich, soll man sich sicher fühlen. Auch dann, wenn man allein in ein dunkles Parkhaus geht.