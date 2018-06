Zollernalbkreis (lh). Einstimmig hat die Verbandsversammlung des Regionalverbands Neckar-Alb bei ihrer Sitzung in Tübingen die Beteiligung des Verbands an einer zu gründenden Projektgesellschaft Regionalstadtbahn beschlossen. Federführend ist Verbandsdirektor Dirk Seidemann. Derzeit ist schon eine Arbeitsgruppe mit Vorarbeiten für das ambitionierte Schienenverkehrsprojekt beschäftigt. Der Tübinger Landrat Joachim Walter, der Regionalverbandsvorsitzende Eugen Höschele und die Mitglieder der Versammlung begrüßten es, dass nun Bund und Land mehr Geld für den Nahverkehr und die Elektrifizierung von Bahnstrecken bereitstellen wollen. Abgelehnt wurde der Antrag der FWV, auch den Gemeindetag einzubeziehen. Die Kommunen und Kreise seien ohnehin beteiligt, so Zollernalb-Landrat Günther-Martin Pauli.