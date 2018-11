... mittlerweile beim Thema Ausstellungen geworden, und so hatte der Verwaltungsausschuss in dieser Woche auch sehr viele Fragen, als VHS-Chef Ottmar Erath dort sein Konzept für die World-Press-Foto-Ausstellung präsentierte. Am Ende waren die Stadräte aber beruhigt: Nur Bildung, keine Kunst – da droht wohl nichts Schlimmes. Karikatur: Stopper