Balingen Schlachtfest ist gut besucht

Als Coach trat der Förderverein des Sportvereins in Aktion. So wurde das Schlachtfest im Heselwanger Vereinsheim wieder ein voller Erfolg, denn nach gezielter Vorarbeit fielen die Essens-Treffer aus Schlachtplatte, Bratwurst oder Kuchen im Minutentakt.

Das gesellige Beisammensein findet seit nunmehr zwölf Jahren in der Bevölkerung guten Zuspruch, wobei sich die Gespräche bei der herzhaften Kost mit Freunden oder Tischnachbarn von ganz alleine ergeben.

Und während sich am Nachmittag die aktive Mannschaft zu einem Auswärtsspiel ins Killertal aufmachten, standen die gereiften Sportler zusammen mit den Nachwuchskickern in der Küche und am Tresen ihren Mann, denn mit dem Erlös des Schlachtfestes wird die kostspielige Jugendarbeit des Sportvereins unterstützt.