Balingen RFG Süd verpasst anvisierten Turniersieg

Das Trainer-Duo, der Regionalfördergruppe Süd, Rosi Fröhlich und Siegfried Hummel, hatte die Mannschaft intensiv vorbereitet, denn harte drei Tage standen an.

Doch für die Mädels der RFG Süd wurde es nichts mit dem anvisierten Turniersieg: Zu viele Tormöglichkeiten wurden vergeben, und zwei große Abwehrfehler gaben den Ausschlag zur Platzierung. Das 1:1 in der letzten Minute gegen RFG West kostete die Hummel/Fröhlich-Schützlinge den Turniersieg, da sie ein Tor zu wenig geschossen hatten. So stand am Ende Rang drei von fünf Mannschaften zu Buche mit einer Bilanz von einem Sieg und drei Unentschieden.

Auch beim Hallenturnier erzielten die RFG-Süd-Mädels in jeder Gruppe den zweiten Platz verpassten so das Endspiel Endspiel. Erfreulich war aber bei der Siegerehrung, dass Marie Eisele vom TSV Tettnang und Leticia Birkic vom TSV Frommern als erfolgreichste Torschützinnen ausgezeichnet wurden.