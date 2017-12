Balingen Reinhold Schäfer folgt auf den OB

Vhs-Leiter Ottmar Erath berichtete, dass der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre 2016 angehalten habe – um mehr als 13 Prozent nahm die Zahl der Kurse, Seminare, Exkursionen und Vortragsveranstaltungen zu. 11 470 Teilnehmer hätten daran teilgenommen. Die Gründe für den Zuwachs lägen zum einen in der Übernahme der bis dahin kommunalen Volkshochschule in Haigerloch, zum anderen an der wachsenden Nachfrage nach Gesundheitsangeboten und Deutschkursen.