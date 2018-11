Balingen Reiner Thede: "Heimischen Wirtschaftsstandort wetterfest machen"

Der Südwestmetall-Vorsitzende Stefan Wolf setzte sich in der Mitgliederversammlung mit der IG Metall auseinander, mit der der Arbeitgeberverband Anfang des Jahres einen Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie vereinbart hat, der erstmals die Möglichkeit vorsieht, statt einer Einmalzahlung acht zusätzliche freie Tage zu beantragen.

Wie viele Anträge genehmigt werden können, liege auch mit in der Verantwortung von Betriebsräten. "Denn Maßnahmen, durch die das wegfallende Arbeitsvolumen kompensiert werden kann, sind in der Regel mitbestimmungspflichtig. Wir appellieren daher an die IG Metall, ›Fair Play‹ zu spielen und Belegschaften und Betriebsräten die tariflichen Spielregeln von notwendigen Ersatzarbeiten vollständig zu erklären." Damit der neue Tarifabschluss nicht bei allen Beteiligten am Ende nur Frust auslöse, müssten die Betriebsräte sich ihrer Mitverantwortung bewusst sein. "Und die Beschäftigten müssen wissen, dass ein ›Nein‹ des Arbeitgebers am Ende des Entscheidungsprozesses keine Schikane ist, sondern die logische Konsequenz fehlender Kompensationsmöglichkeiten."

Die Bezirksgruppe Reutlingen von Südwestmetall und des Unternehmensverbands Südwest betreut in den Landkreisen Zollernalb, Reutlingen, Tübingen, Calw, Freudenstadt sowie im nördlichen Teil des Landkreises Sigmaringen 212 Betriebe mit rund 51 000 Mitarbeitern.