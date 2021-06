1 Holz statt Glas: Am Gartenschau-Schaufenster haben die Randalierer eine Scheibe zertrümmert. Foto: Maier Foto: Schwarzwälder Bote

Aufreger: Scheibe kaputt / Stuhl in Brunnen

Balingen (mai). Was die Freiluftsaison und die Corona-Lockerungen eben auch mit sich bringen: Am Samstagabend sowie in der Nacht auf Sonntag sind in der Balinger Innenstadt Randalierer unterwegs gewesen. Die Polizei ermittelt nach mehreren Vorfällen rund um den Marktplatz.

So haben die bisher unbekannten Täter am Samstagabend gegen 23 Uhr eine der Schaufensterscheiben am Bauamt in der Färberstraße eingeschlagen. Dort ausgestellt sind die Planungen für die Balinger Gartenschau 2023. Die Feuerwehr musste anstelle des zersprungenen Glases eine Holzplatte anbringen. Bei den Tätern handele es sich, so die Polizei, um eine "mehrköpfige Personengruppe"; Näheres ist noch nicht bekannt.

Mutmaßlich dieselben Randalierer trieben kurze Zeit später – gegen 1 Uhr nachts am Sonntag – unweit davon ihr Unwesen: Sie warfen laut Polizei mehrere Tische und Stühle der Gaststätte Time-out am Marktplatz um und rissen Pflanzen aus der Erde. Einen der Stühle schmissen die Nachtschwärmer in den Brunnen vor der Stadtkirche.