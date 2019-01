Balingen Ralf Schmitt sorgt beim Bürgertreff für Begeisterung

Neue Wissenswerkstatt

Darüber hinaus kündigte der Oberbürgermeister an, dass mit einer Wissenswerkstatt Zollernalb versucht werden soll, etwas gegen den Mangel an Fachkräften zu tun. Schließlich forderte er dazu auf, am 26. Mai zur Europa- und Kommunalwahl zu gehen.

Der Oberbürgermeister hatte auch Grund zur Freude: Er nahm aus den Händen von Kurt Lacher die Zertifizierungsurkunde "Familienbewusste Kommune plus" entgegen. Der Projektleiter der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg, die das Prädikat verleiht, betonte, dass Balingen für ihr nachhaltiges Handeln ausgezeichnet werde, als erste Kommune im Zollernalbkreis. Lacher listete die Bereiche auf, in denen die Stadt nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft gut abgeschnitten hat, wobei er von einem spontanen Zwischenruf unterbrochen wurde, auch die Schwachstellen zu nennen – was er, nach kurzer Verwirrung, auch tat.