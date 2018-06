Balingen Projekt für junge Entdecker

Balingen-Zillhausen/Dotternhausen. An drei aufeinanderfolgenden Tagen, von Dienstag bis Donnerstag, 7. bis 9. August, lernen Kinder die Gesteine, ihre Entstehung, die Fossilien sowie Tiere und Pflanzen der Umgebung spielerisch kennen.

Die Ökologen der Umweltstiftung sowie die Museumsleiterin des Werkforums öffnen viele Türen und stehen Kindern an allen Tagen mit Wissen und Erfahrung zur Seite.

Der erste Tag steht unter dem Motto "Fossilien – Sammeln und Basteln". Die Entdeckertour beginnt im Fossilienmuseum von Holcim. Die Teilnehmer lernen wie Zement entsteht, wo der Ölschiefer vorkommt und was ihn so besonders macht. Sie besuchen im Anschluss das SchieferErlebnis und suchen dort nach Fossilien. In der Forscherwerkstatt des Werkforums wird Betonschmuck mit Fossilien gebastelt.