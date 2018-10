Balingen Prädikat für nachhaltiges Handeln

Balingen/Stuttgart. Insgesamt werden 13 Städte und Gemeinden für familienbewusstes Denken und Handeln ausgezeichnet. Seit drei Jahren vergibt das Netzwerk Familie Baden-Württemberg das Qualitätsprädikat an Kommunen, die familienbewusstes Denken und Handeln erfolgreich in den Mittelpunkt ihrer Prozessentwicklung stellen.

Im Rahmen einer Feierstunde in der L-Bank in Stuttgart wurden die Kommunen bekannt gegeben, die in diesem Jahr das Zertifikat erhalten. Die Landtagsabgeordnete Bärbl Mielich (Grüne), Staatssekretärin im Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, zeigte am Beispiel des Themas "Kinderarmut" auf, welche Bedeutung familienbewusstes Handeln in den Kommunen haben kann. Für das familienbewusste Engagement sprach sie den Prädikatskommunen mit all ihren Akteuren höchste Anerkennung und Wertschätzung aus.

Blitzlichter, vorgestellt durch Patrik Hauns, Regionalsprecher des Netzwerks Familie, gaben einen Überblick über die Vielfalt des familienbewussten Engagements in den Kommunen. Jede Kommune hat ihre Besonderheiten und Eigenarten – zusammen ergibt dies ein umfassendes, auf Nachhaltigkeit zielendes Gesamtbild familienfreundlichen Wirkens.