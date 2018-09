Die Turnschuhe mit ihren motorisierten Zweirädern getauscht haben unlängst die Freizeitsportler des VfL Ostdorf für ihre erste "Schnädderausfahrt". Vom NSU Quickly, einer LUX und verschiedenen Heinkel-Modellen bis hin zum neuesten Vespa-Roller war alles vertreten. Über Erlaheim, Binsdorf, Heiligenzimmern, Gruol und Owingen führte die knapp 40 Kilometer lange Tour mit den "Schnäddern" nach Engstlatt. Bis auf einen Achsbruch bei einem Oldtimer gab es keinen weiteren Ausfall. Am Ende kamen alle wieder gut in Ostdorf an. Foto: Privat