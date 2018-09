Mit 42 Wanderfreunden ist die Seniorengruppe des Ostdorfer Albvereins unlängst bei herrlichem Sommerwetter in den Schwarzwald gefahren. Es gab zwei Angebote: Die eine Gruppe wanderte auf den Schlossberg, wo man eine schöne Aussicht in das Gutachtal und auf die Stadt Hornberg hatte. Die zweite Gruppe machte einen Spaziergang in Hornberg. Nach einem gemütlichen Abendessen kehrten die Ausflügler mit vielen neuen Eindrücken nach Ostdorf zurück. Dank gilt dem Wanderführer-Ehepaar Haid für diesen erlebnisreichen Ausflug. Foto: Privat