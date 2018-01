Balingen Ostdorf fest in närrischer Hand

Balingen-Ostdorf. Die Kaunta-Hexa haben am Samstag endgültig die fünfte Jahreszeit in Ostdorf eingeläutet, nachdem am 6. Januar bereits das Häsabstauba stattgefunden hat. Es war bereits die 17. Auflage des Brauchtumsabend, zu dem die Gastzünfte aus nah und fern in die Turn- und Festhalle kamen. Mit dabei waren die Binsen-Hexen aus Balingen, die Riedbachhexen aus Geislingen, die Schwefelhexen aus Bebenhausen, die Gwitter-Hexen aus Ofterdingen, die Molkekär-Kälbe aus Isingen, die Weilerhexen aus Dommelsberg, die Narrenzunft Dotternhausen und der 1. Ehninger Karnevalverein mit ihren Würmdal Deifel.