Einen abwechslungsreichen Tag haben die Mitglieder und Freunde des Obst- und Gartenbauvereins Erzingen bei ihrem Vereinsausflug erlebt. Die Fahrt ging in das Auto- und Traktor-Museum in Uhldingen-Mühlhofen. Mehr als 350 verschiedene Fahrzeuge – Autos, Motorräder und Traktoren aus den vergangenen 100 Jahren – glänzen dort um die Wette und wurden von den Erzingern bestaunt. Weiterhin bot das Museum Gelegenheit zu einer Zeitreise durch das städtische und ländliche Leben. Der Nachmittag wurde bei spätsommerlichen Temperaturen mit einem Bummel an der Seepromenade in Überlingen abgeschlossen. Foto: Privat