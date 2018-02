Balingen Oerlikon Balzers zieht es nach Engstlatt

Doch dass das Liechtensteiner Unternehmen den Balinger Teilort als optimalen Platz für seine nächste deutsche Niederlassung auserkoren hat, bestätigt Firmensprecherin Susanne Freuler dagegen gerne: "Wir sind aber noch sehr früh in der Planungsphase. Es gibt noch nichts Konkretes für die Öffentlichkeit", erklärt die Firmensprecherin weiter.

Die Firma Oerlikon ist keineswegs unbekannt im Zollernalbkreis, hat sie doch in Frohnstetten bei Stetten am kalten Markt bereits eine Niederlassung, eine von insgesamt sechs in der Bundesrepublik. Ende vergangenen Jahres sei man auf ihn zugekommen, sagt Engstlatts Ortsvorsteher Klaus Jetter, der sich natürlich über eine weitere Gewerbeansiedlung in dem verkehrsgünstig gelegenenden Gewerbegebiet freut.

"Wir haben hier in Engstlatt einige Anfragen, von geschäftlichen wie privaten Interessenten gleichermaßen", erzählt er. Der Grund hierfür liegt für ihn auf der Hand: "Engstlatt ist verkehrstechnisch bestens angebunden, über die B 27 und B 463 ebenso wie auch über die Autobahn." Außerdem gebe es an diesem Standort auch noch die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt ganz einfach zu erweitern. "Am Ende des Grundstücks befindet sich ein kleines Wäldchen", erläutert Jetter.