Balingen Nur der genaue Standort ist noch offen

Balingen. Oberbürgermeister Helmut Reitemann erinnerte daran, dass zunächst von einem Kostenrahmen von 1,1 Millionen Euro die Rede war. Nun seien für Gebäude und Möblierung 1,85 Millionen Euro veranschlagt. Eventuell werde das Vorhaben vom Bund und Land bis zu 30 Prozent gefördert. Die Mehrkosten sind laut Reitemann der Zukunft geschuldet. Es gebe Reserven, denn ein Archiv wachse trotz Digitalisierung weiter. Außerdem seien in den Planungen nun Räumlichkeiten für die Nutzer vorgesehen. "Das Archiv soll sich mehr nach außen öffnen", so Reitemann, um so mehr Interesse für die "Schätze" des Stadtarchivs zu wecken.

Stadträte fragen nach Reserven und Platzbedarf

Reitemann wies zudem darauf hin, dass der genaue Standort auf dem Freibadparkplatz noch nicht feststehe. Dieser soll nach Abschluss des laufenden Planungswettbewerbs für die Gartenschau 2023 festgelegt werden.