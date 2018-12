Balingen Neue Vortragsreihe, weitere Radexkursion

Im Zuge des Projekts zur Erfassung noch vorhandener Relikte an ehemaligen Standorten nationalsozialistischer Konzentrationslager in Baden-Württemberg besuchten die Archäologen Barbara Hausmair und Christian Bollacher vom Landesamt für Denkmalpflege das Gelände des ehemaligen KZ Erzingen und der beiden dort gelegenen "Wüste"-Werke.

Die von Immo Opfermann konzipierte Ausstellung "75 Jahre Schlichemtalsperre in Schömberg" war 2017 und 2018 in der Schömberger Zehntscheuer sowie im Regierungspräsidium Tübingen zu sehen. Die Schlichemtalsperre wurde in den 1940er-Jahren gebaut, um das Dotternhausener Portlandzementwerk und die dortige Schieferölproduktion mit Wasser zu versorgen und um Strom zu erzeugen.

Fritz Schreiber besuchte mit seiner Frau das LIAS-Gelände in Frommern. Sein Vater, Fritz Schreiber, war von 1943 bis 1945 als Bauleiter der Firma C. Baresel AG am Bau des LIAS-Werks beteiligt gewesen. Im Rahmen eines Geschichtsprojekts erkundeten auch Schüler der Freien Waldorfschule Balingen mit ihrem Lehrer Holger Grebe das Gelände des ehemaligen LIAS-Werks rund um den Schiefersee und die ehemalige Schwelhalle.