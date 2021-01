Balingen Neue Bahnbrücke vor Gartenschau

Die Balinger Stadtverwaltung begrüßt den Neubau grundsätzlich, hatte indes bisher immer die Sorge, dass dieser sich beißen würde mit den Planungen für die Gartenschau im Jahr 2023. Befürchtet wurde im Rathaus, dass im schlimmsten Fall die Bahnstrecke, auf der Tausende Besucher aus dem Norden und dem Osten nach Balingen kommen sollen, gerade in dieser Zeit gesperrt sein würde. Oder dass die Brückenerneuerung die ebenfalls anstehenden Arbeiten rund um die Stadtmühle – Anlegung der neuen Parkplätze, Neubau "Mühlengeist" – behindern würden. Beziehungsweise dass die Bahnarbeiten die Nutzung der Flächen rund um die Stadtmühle und das Areal Hahn & Schneckenburger, wo eine grüne Erlebnislandschaft entsteht, beeinträchtigen würde. All diese Unwägbarkeiten aber sind nun vom Tisch.

Wie die Bahn auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, beginnen die Arbeiten im Zusammenhang mit der neuen Bahnbrücke in Kürze, im Februar soll es soweit sein. Zunächst sollen Bäume und Sträucher rund um das bestehende Bauwerk zurückgeschnitten werden. Erste Bautätigkeiten sind laut einem Sprecher für Sommer 2021 vorgesehen, die Hauptarbeiten indes erst für 2022 geplant. Die neue Brücke werde dann neben dem bestehenden Gleis errichtet. Diese soll im September 2022 an ihren Ort an der Bahnstrecke verschoben werden – ganz ähnlich also wie auf der Bahnstrecke zwischen Balingen und Endingen, wo in diesem Sommer die neue Brücke über die Steinach installiert worden war. Im Herbst vor dem Gartenschaujahr also werden Züge über die dann neue Brücke rollen. Die Gesamtarbeiten mit einem geschätzten Volumen von rund 7,8 Millionen Euro sollen nach Angaben der Bahn im Frühjahr 2023 fertiggestellt sein – pünktlich zur Gartenschau.