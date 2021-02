Traurige Fasnet: Auch in Balingen haben die Narren am "Schmotziga" wegen der Corona-Lage auf den ansonsten üblichen Rathaussturm verzichtet. Oberbürgermeister Helmut Reitemann musste sich also nicht durch den Kakao ziehen lassen und konnte seinen Amtsgeschäften ganz normal nachgehen. Gleichwohl hisste Hausmeister Alexander Baader am frühen Donnerstagmorgen die bunte Fahne mit den Figuren der Balinger Narren – den Loable sowie den Feuer- und Eyachhexen – und dem "Narro, Narro" vor dem Rathaus. Foto: Maier