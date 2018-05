Balingen Nachwuchs nimmt Landesfinale ins Visier

"Landesmeisterin Johanna Häring ist in AK 9 sicher eine heiße Kandidatin,", sagt Bareth. Ebenso werden Lena Krämer, Matilda Hoffmeister und Loreen Dietmann in der AK 10 gute Chancen haben, sich weiter zu qualifizieren. Mit Angelina Häring in der AK 11 ist ebenfalls zu rechnen.

Ebenso hat die TG Schömberg mit Timm Sauter in der Jutu D 11 ein heißes Eisen im Feuer. Ebenfalls gute Chancen haben in der AK 12 Benno Wittmann, in der AK 9 Mika Lucas Hoh, sowie in der AK 7 Paul Porger weitere Jungs der Stauseestädter.