Auf gelungene Tage im Mostbesen blickt der Musikverein Engstlatt zurück. An den sieben Tagen kamen zahlreiche Besucher. Wer nicht rechtzeitig kam, musste sich mit einem Platz im Freien begnügen – das war angesichts des schönen Wetters in der vergangenen Woche aber nicht allzu schlimm. Tag für Tag servierten die Musiker dem Publikum neben reichhaltigem deftigem Vesper unterhaltsame Musik und Gesang. Unser Bild zeigt die Engstlatter Besenmusik während des Auftritts am Donnerstagabend. MV-Vorsitzender Eugen Renz zeigte sich mit dem Mostbesen-Verlauf zufrieden; der Erlös kommt dem Vereinswohl zugute. Foto: Wahl