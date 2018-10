Balingen Musik, Essen und Traktoren

Am Nachmittag erlebten die Festbesucher einen strahlenden Festtag. Aus der Musikvereinsküche fanden die deftige Schlachtplatte, die Schnitzel und die Bratwürste großen Absatz. Für beste musikalische Unterhaltung zu Frühschoppen und Mittagstisch sorgten die Musiker aus Frommern unter der Leitung von Roland Rieger. Am Nachmittag spielte die Jugendkapelle des Musikvereins Roßwangen unter der Leitung von Johannes Nikol auf, und zum Festausklang unterhielt das Aktivenorchester des MV Roßwangen. Das Glücksrad, eine Schätzfrage über das Gewicht eines Schinkens samt Vesperbrett sowie die Sauverlosung am frühen Abend sorgten für viele Gewinner.