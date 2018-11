Balingen Musical für die ganze Familie

Balingen. Das a.gon Theaters München hat auch schon die Familienmusicals "Der kleine Lord" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aufgeführt und bringt nun mit "Die Schneekönigin" das Eis zum Schmelzen. Hans-Christian Andersen hat mit seiner Märchenvorlage laut Ankündigung eine wahrlich große und rührende Liebesgeschichte geschaffen, welche die Librettistin Franziska Steiof mit viel Kreativität und Liebe zum Detail in eine Bühnenfassung gegossen hat.

Zum Inhalt: Als Kay von einer verzauberten Spiegelscherbe in Herz und Augen getroffen wird, kehrt er sich von seiner Freundin Gerda ab, wird bitter und böse, und lebt fortan bei der grausamen Schneekönigin. Gerda, von inniger Liebe angetrieben, setzt sich seine Rettung fest in den Kopf. Auf ihrer Reise macht sie eine Reihe illustrer Begegnungen und gewinnt dabei neue Verbündete: Da sind zum Beispiel der treue, stets um Pform bemühte Rabe mit der kleinen F-Schwäche, das sprechende Rentier, oder die so weise wie wortkarge kleine Finnin, die in Orakeln spricht.

Die Zuschauer können die Darsteller auf einer bisweilen verrückten Reise begleiten und dabei erleben, wie Gerdas Liebe zu Kay jedes Hindernis zu überwinden vermag.