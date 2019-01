Balingen Mozart geht auch auf Englisch und als Gospel

Balingen. Baden-Württemberg ist das einzige Land, das sich einen eigenen Gospelchor leistet. Die Sänger müssen durch ein Casting, treffen sich zwei Mal im Jahr zu intensiven Proben. Vor dem Geburtstagsauftritt in Balingen waren sie in der Landesmusikschule in Trossingen einquartiert, übten intensiv mit "Vocal Coaches". Das dürfen sie auch weiter tun, versprach der Vertreter des Landesmusikrats. "Die Fördergelder bleiben am Start", machte er den Sängern um Chorleiter Jörg Sommer ein Geburtstagsversprechen.

Sommer leitet den Chor seit 19 Jahren. Mit Herzblut und Engagement, das sich auch auf seine durchweg jungen Sänger und Solisten überträgt. Und auf das Publikum, das immer wieder Szenenapplaus spendete. Zum Beispiel an Matti Münch für sein Solo am Saxofon. Münch ist, wie Sommer und dessen Frau Michaela, den Sängern selbst und Musikern der Kopf hinter Texten, Melodien und Arrangements. Die neu sind. Überraschend. Und im positiven Sinne frech.

Gospelicious traut sich an Mozart. Dessen "Sanctus" geht auch auf Englisch und als Gospel. Entstanden ist das Arrangement durch Zufall. Der Landesgospelchor war vor Jahren in den Schwarzwald eingeladen, zu einem Konzert unter dem Motto "Mozart und Amerika". Chef Sommer verrät: "Ich hatte keine Ahnung, was das sollte." Dennoch arrangierte er, komponierte. Herausgekommen ist ein unverwechselbares Stück, das genau wie die 16 Titel auf der Jubiläums-CD alle das Zeug zum Klassiker in der Gospelwelt haben.