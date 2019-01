Balingen Mit spitzer Zunge ohne Tabus

Balingen. Wenn die Hölle so brüllend komisch ist, wie ein Abend mit der "KomiKaze"- Kabarettistin Patrizia Moresco, wovor haben wir dann Angst?

In ihrem neuen Programm erhebt sich die Moresco, wie Phönix aus der Flasche, gegen den neuen Zeitgeist. Nichts und Niemand bleibt verschont, am wenigsten sie selbst.

Wie ferngesteuert sind wir? Mit intergalaktischer Geschwindigkeit rasen wir durchs Leben, mutieren zu Smartphone-Zombies. Den Blick, statt auf die Welt, aufs Display fixiert. Chatten statt reden, twittern statt flirten, bloggen statt poppen. Was zählt ist die optimale Ausnutzung des Terminkalenders. Coffee to Go und Red Bull halten uns auf Trab und zum Entspannen hecheln wir ins Yoga. Selbstverwirklichung ist keine Option mehr, sondern Pflicht! Und das bitte zackig, irgendwo zwischen Gärtnern und Burnout, damit man noch mit der Thermomix-App eine vegane, glutenfreie Suppe kochen kann.