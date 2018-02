Balingen Mit dem Motorrad um die Welt

Balingen. Während Dylan in Sri Lanka in Armut aufwächst, träumt er von Abenteuern und sehnt sich danach, die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Allen Widrigkeiten zum Trotz beginnt er Jahre später, seine Träume zu verwirklichen. Er reist mit dem Motorrad mehr als 200 000 Kilometer durch fünf Kontinente. In Panama enden plötzlich alle Straßen. Aber nicht für Dylan. Am Ende der Straße beginnt für ihn das größte Abenteuer seines Lebens: Dylan baut ein vom Motorrad angetriebenes Floß und fährt damit sechs Wochen lang über den Pazifik nach Kolumbien.

Wer seinen Vortrag besucht, erlebt alles andere als eine klassische Motorradreise-Story. Dylan erzählt seine Lebensgeschichte, erzählt davon, wie die Reise ihn verändert hat. Wie das Materielle für ihn an Wert verloren hat und es ihm heute viel wichtiger ist, Erlebnisse anstatt Dinge zu sammeln.

Authentisch und mit viel Charme bringt er das Publikum zum Staunen, Lachen und Weinen. Wenn die Funken in Dylans Augen leuchte, springt seine echte Freude am Abenteuer sofort auf einen über. "Wickrama" heißt auf Deutsch "Abenteuer" – und eigentlich ist damit bereits alles gesagt.