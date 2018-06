Balingen Mit dem Instrument auf Du und Du

Für Tom war die Auswahl größer, entschieden hat er sich fürs Fagott. Mit seiner Lehrerin Eva-Maria Färber gab er in den JMS-Räumen eine Kostprobe des seit November gelernten. Und das konnte sich genau so hören lassen wie all die anderen Verführungen. Horn, oder Trompete, Harfe, Gitarre, Klavier oder Schlagzeug – es gibt kaum ein Instrument, das man in Balingen nicht lernen kann, dazu Gesang.

Viele tun das mit Leidenschaft und manche mit ganz großem Erfolg. Claudius Triebener zum Beispiel. Er ist Horn-Schüler bei Gerda Schänzel-Brall und hat beim diesjährigen Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" den ersten Preis eingeheimst, begleitet wurde er übrigens von Gabriele Richter am Klavier. Auch für den Förderverein ist das eine immense Freude, weshalb ihn dessen Vorsitzend Irmgard Priester sowie die Mitglieder Margrit Nürnberger und Erich Müller nochmals ehrten und ihm Dirk Benkwitz und der Leiter des Amts für Familie, Bildung und Vereine, Harry Jenter, gratulierten.

Eine ganz besondere Werbung für "ihre" Musikschule machten am Samstagvormittag 45 Mitglieder verschiedener Musikschul-Ensembles und vom Orchester der Jugendmusikschule – mit einem Flashmob. "Diese Premiere war ein voller Erfolg", freut sich Dirk Benkwitz. Zahlreiche Schaulustige verfolgten sie auf dem Hinteren Kirchplatz bei strahlendem Sonnenschein. Es erklang eine Fassung von Johann Pachelbels "Kanon".