Balingen "Mit dem Gegenüber in einen Dialog treten"

Als er eines morgens mit seiner Fotoausrüstung die Drehtür zum Verlagshaus betreten wollte, habe er sich nicht mehr überwinden können, durch diese Tür zu gehen: "Ich habe gespürt, wie diese Arbeit an mir zehrt, wie sie krank und einsam macht", sagt er. "Ich habe die Freude daran verloren, was ich am liebsten tat – zu fotografieren. Ich habe mich umgedreht, bin nach Hause gegangen und habe diesen Ort nie wieder betreten." Von diesem Zeitpunkt an habe er sich geschworen, nur noch die Bilder zu machen, zu denen er stehen konnte. Das hat er getan, und er war seither in der ganzen Welt unterwegs.

Für die Ausstellung "Ich sehe Dich" hat er eine Auswahl von Bildern aus den den vergangenen Jahren zur Verfügung gestellt.

Es sind Bilder von Menschen, die ihn berührt haben, Gesichter, in die er sich immer wieder vertieft hat. "Für mich hat sich mehr und mehr erfüllt, was ich mir so sehr erhofft hatte: Mit den Menschen durch Fotografie in einen Dialog zu treten ohne Worte, und dadurch einigen Menschen – und auch mir – wieder Existenz zu geben – durch die Bilder", sagt er.

Die Foto-Ausstellung "Ich sehe dich" ist bis Sonntag, 27. Januar, im Chorraum der Balinger Stadtkirche zu sehen. Finissage ist am Sonntag, 27. Januar, mit einer Bläsermatinee mit dem Bläserkreis Reutlingen. Bei der Eröffnung der Ausstellung werden auch der Fotograf Christof Krackhardt und Altbischof Eberhard Renz zugegen sein.