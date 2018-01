Balingen Mehr als 5000 Einsatzstunden geleistet

Balingen. Abteilungskommandant Florian Rebholz bedankte sich bei seinem "super Team": "Es ist immer schön zu sehen, dass die Abteilung funktioniert, die Zusammenarbeit mit Endingen verläuft einwandfrei." Alle Fahrzeuge und Gerätschaften seien in einem guten Zustand, alles werde so schnell wie möglich repariert, erinnerte Rebholz, auch an den Abrollbehälter Wasser/Schaum, der seit Sommer im Dienst ist und sich schon bei mehreren Einsätzen bewährt hat.

80 Aktive, 29 Jugendliche, 18 Ehemalige sind Bestandteil der Balinger Feuerwehr, die sich über vier Neueintritte freut. Zwei Mitglieder haben die Abteilung verlassen. 168 Einsätze mit 5157 Einsatzstunden wurden verzeichnet, dazu kommen 2800 Stunden Übung und Sonderdienste. Allein 110 Brandwachen wurden abgehalten.

Jugendgruppenleiter Patrick Schorrer gab Auskunft über die Wettkämpfe, Veranstaltungen und Schauübungen, an der die 29 Mitglieder, die von 13 Betreuern unterstützt werden, teilnahmen. Drei von ihnen wechseln zu den Aktiven.