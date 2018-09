Balingen (mai). Der Wechsel im Balinger Gemeinderat ist vollzogen: Ottmar Erath ist am Dienstag aus dem Gremium und der Fraktion der Freien Wähler ausgeschieden, als sein Nachfolger wurde Markus Wochner verpflichtet. Oberbürgermeister Helmut Reitemann dankte Erath (62) dafür, sich eindreiviertel Jahre mit hoher Einsatzbereitschaft in der Kommunalpolitik engagiert zu haben. Erath begründete sein Ausscheiden damit, dass er sich als Leiter der Balinger Volkshochschule und der Jugendtechnikschule noch stärker in der Bildungslandschaft einbringen wolle: ein Jugendforschungszentrum sowie die Wissenswerkstatt Zollernalb stünden an. Für Markus Wochner (49) ist die Arbeit im Gremium kein Neuland: Er gehörte dem Gemeinderat schon einmal an. Der Architekt wird zudem, klar, Mitglied des Technischen Ausschusses.