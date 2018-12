Balingen Marktplatz für Ideen und Innovation

Zugegeben: Ein halber Tag reiche bei weitem nicht aus, um alle Fragen zu beantworten, räumt Fröschle ein. "Aber es sei genug Zeit, um Kontakte zu knüpfen und Netzwerke aufzubauen."

Mit im Boot sind die Volkshochschule Balingen sowie die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, die neben der Stadthalle Balingen Veranstaltungsorte von Workshops sein werden. VHS-Leiter Ottmar Erath verweist darauf, dass neben der Jugendtechnikschule, für die bereits mehr als 500 Kinder und Jugendliche angemeldet seien, und dem Coding-College, das Grundlagen des Programmierens vermittelt, jetzt auch die "WissensWerkstatt" an den Start gehen werde: mit einem Familientag, den Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Samstag, 2. Februar, in der ehemaligen Werkrealschule in Haigerloch-Stetten eröffnet.

Markus Häusel, der an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule für die Digitalisierung in der schulischen Bildung zuständig ist, betont, dass es neben Handlungs-, Fach- und Sozialkompetenz in Zukunft auch immer mehr um digitale Kompetenz gehe.

In den Workshops an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule könne man den "digitalen Zwilling" kennenlernen, man erfahre, wie Industrieroboter künftig einfacher zu programmieren seien, wie der 3D-Druck den Weg "von der Idee zum Produkt" erleichtere, wie man sicher im Netz unterwegs sei und wie das Tablet im Unterricht genutzt werden könne.

Weitere Informationen: www.popuplabor-bw.de