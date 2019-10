Balingen Markthalle auf dem Strasser-Areal?

Markthalle grundsätzlich denkbar

Dem stehen indes (noch) ein Beschluss des Gemeinderats sowie der Wille und die Planungen der Stadtverwaltung entgegen: Während der Gartenschau 2023 soll das Strasser-Gelände demnach als Ausstellungsfläche sowie als zentraler Verknüpfungsbereich des Gartenschau-Areals zur City hin genutzt werden. Bis dahin sollte das ISEK-Verfahren ganz bewusst ausreichend Luft zum Nachdenken für die Zeit nach der Gartenschau geben.

Grundsätzlich, so Baudezernent Michael Wagner, sei eine kleine Markthalle, kombiniert mit einer Gastronomie/Brauereigaststätte, auf dem Strasser-Gelände denkbar. Vereinbar sei dieses Projekt auch mit den Plänen des Büros Lohrer.Hochrein, das die Gartenschau-Projekte in diesem Bereich verantwortet. Allerdings, so Wagner weiter, seien neben dem Regionalmarkt zahlreiche weitere Vorschläge und Ideen eingebracht worden. Das Projekt von Brobeil, Jetter und Schelkle sei ohne Frage diskussionswürdig, es gebe aber auch noch andere.

Wagner verweist zudem auf den Prozess und die Vergabekriterien: erst die Entscheidung über die Idee, dann, wer sie realisieren soll. Er glaube nicht, dass andere Architekten und Bauträger akzeptieren würden, wenn Brobeil, Jetter und Schelkle quasi über die Hintertüre und unter Umgehung des ISEK-Verfahrens exklusiv ein derartiges Grundstück "zugeschanzt" bekämen.

Eine bauliche Entwicklung vor oder bis zur Gartenschau sei, so Baudezernent Wagner weiter, zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen – die Zustimmung des Gemeinderats vorausgesetzt. "Jedoch müsste diese zwingend zeitlich so fertiggestellt sein, dass die Stadt ihre Baumaßnahmen zur Gartenschau terminkonform herstellen kann. Dies wird so sicherlich nur schwerlich machbar sein", zumal, so Wagner, noch der gesamte ISEK-Meinungsfindungsprozess durchlaufen werden müsse.

Nach der Postkarten-Aktion im vergangenen Herbst steht nun am Freitag und Samstag, 25. und 26. Oktober, die zweite Phase der Bürgerdialogs im Rahmen des ISEK-Verfahrens an. Die Balinger haben dabei erneut Gelegenheit, sich aktiv in die Planung einzubringen.

Bei Stadtspaziergängen in drei verschiedenen Quartieren der Kernstadt soll am Freitag, 25. Oktober, von 17 bis 19 Uhr über die jeweiligen Stärken, Schwächen und Entwicklungsperspektiven diskutiert werden. Treffpunkt dafür ist um 17 Uhr das Rathaus.

Am Samstag, 26. Oktober, finden dann von 10 bis 13 Uhr in der Mensa Längenfeld sogenannte Werkstattgespräche statt, in denen Nutzungskonzepte für diese Teilbereiche erarbeitet werden sollen.