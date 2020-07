Balingen Mann bedroht Familie mit Messer

Eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Verdächtigen blieb zunächst erfolglos. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Dennoch wurde die 31-Jährige vorsichtshalber vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Durch den Hinweis eines Zeigen konnte der 62-Jährige gegen 18.30 Uhr am Bahnhof festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt. Weil gegen den Mann bereits in anderer Sache ein Haftbefehl bestand, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.