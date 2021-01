Balingen "Man darf die Scham nicht unterschätzen"

Auf dieser Verkaufsfläche wird viel Gutes getan: Sie steht all denjenigen zur Verfügung, die sehr wenig haben oder aufgrund eines Schicksalsschlags am Boden sind. Das Angebot richtet sich an Menschen aus dem Zollernalbkreis, die über einen Tafel-Ausweis oder über eine entsprechende Berechtigung wie Hartz-IV- oder Wohngeldbescheid verfügen. Aber auch Menschen, die sich in einer unvorhergesehenen Lebenssituation befinden – beispielsweise aufgrund eines Wohnungsbrands obdachlos sind –, können die Hilfe in Anspruch nehmen.

In der Halle finden sich zahlreiche Möbelstücke sowie verschiedene Hausratsgegenstände. Diese stammen aus Spenden oder Haushaltsauflösungen. "Wir werden auch von Angehörigen von Verstorbenen kontaktiert", sagt Hahn. Man fahre dann vorbei und schaue sich – selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften – dann an, was dem gutem Zweck noch zugeführt werden kann: "Hochwertige Antiquitäten kommen da natürlich nicht in Frage."

Zwischen 20 und 25 Ehrenamtliche helfen dabei, die Möbel entsprechend zu säubern und aufzubereiten. Außerdem unterstützen sie das "Domiziel" beim Verkauf und den Besichtigungen. "Wir haben neben Frauen im Rentenalter auch Geflüchtete und Menschen, die ihre Sozialstunden bei uns ableisten. Wir sind ein sehr buntes Team", erzählt Hahn.

Neben den Ehrenamtlichen arbeitet mittlerweile auch eine feste Teilzeitmitarbeiterin im Domiziel. "Sie spricht perfekt Deutsch und Arabisch. Das ist natürlich sehr gut für unser Klientel. Bei solchen Angeboten ist es immer wichtig, sie möglichst niedrigschwellig zu gestalten", erklärt Hahn. Die Sprachbarriere zu überwinden, sei dabei ein wichtiger erster Schritt.

Corona hat auch dem Sozialkaufhaus gehörig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Frühjahr musste es aufgrund der Pandemie fast drei Monate komplett schließen. "Das war ganz schwierig, da gab es auf allen Seiten viele Tränen. Für viele war auch die Ungewissheit schlimm, da keiner wusste, wie lange das so gehen würde", erzählt Hahn. Als der harte Lockdown dann kam, war das Sozialkaufhaus allerdings vorbereitet.

Aktuell kann das Team "ein bisschen" arbeiten. Die Möbellieferungen und -abholungen laufen kontaktlos, und die Mitarbeiter arbeiten in festen Zweierteams, die untereinander keinen Kontakt haben. Außerdem tragen alle FFP2-Masken. Trotz all dieser Widrigkeiten kann das Team für das Jahr 2020 etwas 1000 Abholungen und Lieferungen von Möbeln verbuchen.

Die Erlöse aus dem Verkauf der Möbel sind relativ niedrig, damit sich die Kunden diese auch leisten können. Um das Hilfsangebot dennoch finanziell stemmen zu können, sei der Verein stark auf Spenden angewiesen, betont Hahn.

Darüber hinaus verfügt der Verein über 58 Mitglieder, die aus dem ganzen Zollernalbkreis kommen und über Mitgliedsbeiträge zu dem sozialen Projekt beitragen: "Wir sind immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern und freuen uns, wenn uns jemand unterstützen möchte."

Neben der Unterstützung durch Möbel und Hausrat leistet das Team auch andere Hilfe: "Es gibt viele Hilfsangebote im Kreis und damit leider auch eine sehr unübersichtliche Landschaft an Unterstützungsmöglichkeiten", sagt Hahn. "Die Menschen, die zu uns kommen, sind in dieser Hinsicht manchmal sehr verunsichert. Hier kommen wir ins Spiel: Dadurch, dass wir ein großes Netzwerk haben, können wir häufig Termine direkt vermitteln und damit den Betroffenen unkompliziert und sofort helfen."

"Man darf die Scham der Menschen dabei allerdings nicht unterschätzen", meint Hahn. Vor allem ältere Menschen würden sich für ihre Notlage schämen und wüssten überhaupt nicht, dass ihnen Unterstützung zusteht. "Wenn man mit diesen Menschen im Sozialkaufhaus ins Gespräch kommt, kann man aber häufig eine Lösung für die Betroffenen finden."