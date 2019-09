Balingen Deutlich weniger Wild-Fahrer auf Lochen

Die Strecke des Lochen-Trails ist unterteilt in fünf Sektionen. In jeder gibt es einen per GPS zu ortenden Rettungspunkt, damit das DRK im Fall der Fälle rasch vor Ort sein kann. "Wir haben noch nie einen Sanka gebraucht", freut sich Single, der mitverantwortlich zeichnet für das Sicherheitskonzept. Einmal habe sich ein Junge das Schlüsselbein nach einem Sturz gebrochen: "Der wurde aber von seinem Vater versorgt." Schürfwunden, blaue Flecken – das schon, aber schwere Verletzungen habe es noch nie gegeben.

Was vielleicht auch daran liegt, dass die Strecke zwei Mal im Jahr in Schuss gebracht wird. Um die Pflege zu gewährleisten, haben sich die zunächst privaten Macher der dort schon bestehenden Mountainbike-Gruppe im Skiverein angeschlossen. Mit 20 Mann sind sie im Frühjahr und Herbst unterwegs, um Äste zu schneiden, Kuhlen mit von der Stadt gespendetem Schotter aufzufüllen und nach Schwachstellen auf dem Trail zu sehen.