Unterwegs in Zell am Harmersbach waren die Landfrauen aus dem Zollernalbkreis. Die Zeller Keramik mit ihrer 200-jährigen Geschichte war das Ziel. Bei einer Betriebsführung wurde gezeigt, wie aus tonigen Erden, weißbrennendem Kaolin, Feldspat, Kalkspat und Quarzsand die Rezeptur für die Steingutmasse entsteht. Besonders gefiel die Produktionslinie "Biene", ist dies doch das Verbandsabzeichen der Landfrauen in Deutschland. Auch das Keramikmuseum konnte besichtigt werden. Zum Abschluss wurde der Nikolausmarkt am Kanzleiplatz besucht, Glühwein getrunken und durch das geschmückten Fachwerkstädtle gebummelt. Foto: Landfrauen