Balingen Konzertgefühle am "Singesonntag"

Balingen. Die Evangelische Kantorei hat diesen Ansatz unter der Leitung von Bezirkskantor Wolfgang Ehni im Gottesdienst in der Balinger Stadtkirche in die Tat umgesetzt. Sie bot Ausschnitte aus dem Programm des bevorstehenden Sommerkonzerts am 8. Juli dar.

Zur Eröffnung erklang das "Quia fecit mihi magna" aus dem "Magnificat" von John Rutter. Marias Lobgesang aus dem Lukasevanglium preist die Größe Gottes. "Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist, und dessen Name heilig ist" wurde zur Überschrift des Gottesdiensts. Durch diesen zogen sich das gesungene Gotteslob und die befreiende Kraft der Musik wie ein roter Faden.

Gesang auf Hebräisch