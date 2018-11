Balingen Kommunalpolitik ist nicht langweilig: Sie kann auch Spaß machen

Ähnlich schilderte es der Gastgeber, Landrat Günther-Martin Pauli, der vor Jahren in Binsdorf eine eigene Liste mit aufgestellt hatte. Durch Kandidatur bei den Kommunalwahlen und durch hohe Wahlbeteiligung könne man die Demokratie stärken. Die niedrige Beteiligung von 46,5 Prozent bei der vergangenen Wahl nannte Pauli ein "erbärmliches Signal". Es gelte, die Politik mit zu gestalten und sie nicht den Populisten zu überlassen.

Noch immer sei der Frauenanteil in politischen Gremien niedrig, so Hoffmeister-Kraut. Einer der Gründe sei die mangelnde Vereinbarkeit von Familie, Berufstätigkeit und Ehrenamt: "Die Zeit ist knapp für viele Frauen, die sich engagieren." Das habe auch für sie gegolten, die in Kirchengemeinderat, Elternbeirat und im Balinger Gemeinderat aktiv war, bevor sie für den Landtag kandidierte, das Direktmandat errang und kurze Zeit später als Ministerin berufen wurde. Ihr Resümee: "Ich wäre heute nicht in diesem Amt, wenn ich mich nicht kommunalpolitisch engagiert hätte." Doch habe auch sie Bedenken gehabt, ob sie das alles zeitlich unter einen Hut bringen könnte.

Das galt auch für die anderen Frauen, die sich in einer Diskussionsrunde zusammensetzten, moderiert von der Bloggerin Petra Nann. Juliane Gärtner, CDU-Kommunalpolitikerin im Albstädter Gemeinderat, im Kreistag und Lautlinger Ortsvorsteherin, bekannte: "Das Amt bereitet mir viel Freude, aber man braucht Kraft und Zeit."