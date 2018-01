Balingen Kneissle Schiaßer haben jetzt Narrenmarsch

Mit Stolz kündigte Naujoks die Uraufführung des eigens für die Kneissle Schiaßer komponierten Narrenmarsches an. Hans Nikol hat in der Auftragskomposition die Geschichte um den Bäcker in Töne umgesetzt, der einst für den Spitznamen der Roßwanger sorgte. Damals hatte der Bäcker ein Ungeheuer in seinem Backofen vermutet, als er beim Blick in den Backofen vor einem riesigen Kneissle erschrocken war, welches an einem Brotlaib ausgetrieben hatte. Mit einem Schuss in den Ofen setzte er dem Spuk ein Ende, und fortan wurden die Roßwanger als Kneissle Schiaßer bezeichnet.

Stellvertretend für die Kassenführerin Ulrike Konz trug Volker Naujoks den Kassenbericht vor mit einem erfreulichen Zuwachs zum Vereinsvermögen. Ortsvorsteher Wolfgang Schneider lobte das Engagement des Narrenvereins. Eine Urkunde für zehn Jahre aktives Mitwirken bei den Feierdeifeln wurde an Simona Naujoks überreicht. Jeweils eine Anerkennung erhielten Jonas Butz, Christian und Matthias Beckmann, Daniel Schnekenburger, Max Kraft, Volker Naujoks und Kevin Göktas für ihr außergewöhnliches Engagement in der Guggenmusik. Ein Dankeschön erhielten jeweils auch Linda Kraft und Steffen Grath­wol als Notenwart und musikalischer Leiter der Feierdeifel. Weitere Anerkennung bekamen Georg Sauter für seine Dienste als Zeugwart sowie Carina Hahn, Vanessa Mattes und Loana Butz für die Betreuung der Showtanzminis.