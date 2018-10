Balingen Klares Ja zu "städtebaulichem Leitbild"

Oberbürgermeister Helmut Reitemann hielt dagegen fest, dass mit dem Konzept vieles erreicht worden sei. In der Innenstadt gebe es ein "buntes, vielfältiges Angebot", das attraktiv sei. Balingen liege in der Region Neckar-Alb auf Platz zwei, was den Pro-Kopf-Einzelhandelsumsatz betreffe. Die Fortführung des Konzepts "tut der Stadt gut".

"Trotz aller Regulierungswut verhindert das Einzelhandelskonzept das Ausbluten der Innenstadt", ist Peter Seifert (Grüne) der Ansicht. "Die Vorteile überwiegen", hielt Werner Jessen (Freie Wähler) fest. Durch das Konzept habe Balingen eine "gute Entwicklung" genommen. Besorgt sei er vom Wandel weg von inhabergeführten Geschäften zu Filialisten, die sich an der Entwicklung der Innenstadt "fein raushalten".

"Wenn wir das Einzelhandelskonzept nicht fortschreiben, haben wir keine Chance, einen Lebensmittelmarkt in die Innenstadt zu bekommen", gab sich Wolfgang Rehfuß (CDU) überzeugt. Auf dem Strasser-Gelände könnte schon lange einer aktiv sein, erinnerte an die Entscheidungen in der Vergangenheit. "Voller Überzeugung" plädierte Angela Godawa (SPD) für ein "weiter so" und verwies darauf, dass die Balinger Einzelhandelskonzeption Eingang in die Landesentwicklungsplanung gefunden habe.