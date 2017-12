Balingen Karle Seemann trifft auf Spitzensportler

Seemann sah die Springer vor und hinter den Kulissen hautnah, die am Tag des Wettbewerbs wie in einem "Tunnel" lebten und, wie man ahnen konnte, nichts an sich heran ließen. Alle Anwesenden waren gespannt, wie sich die Deutschen schlagen würden. Bei den Springern schauten viele auf den Ausnahmeathleten Gregor Schlierenzauer, der nach seiner Verletzungspause in Neustadt das erste Mal wieder auf die Schanze ging.