Balingen Jugendliche unterhalten Ältere

Bei Kaffee und Kuchen spielte die Jugendkapelle des Musikvereins für die Besucher. Unter der Leitung von Jugendleiterin Linda Kraft musizierte das Nachwuchsorchester.

Die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Carmen Mattes, begrüßte die Besucher, zu denen auch eine Seniorengruppe vom Pflegeheim Casa Reha in Frommern gehörte. Pfarrer Wolfgang Braun richtete mit einigen besinnlichen Gedanken den Blick auf das Weihnachtsfest. Mit einem heiteren Spiel erfreuten die Kinder des Roßwanger Kindergartens dann die Senioren.

Bürgermeister Reinhold Schäfer informierte in seinem Grußwort über aktuelle Themen aus der Stadt. Ortsvorsteher Wolfgang Schneider hielt Rückschau auf das, was sich in Roßwangen und Weilstetten im zu Ende gehenden Jahr getan hat. Auch das Gespräch untereinander kam nicht zu kurz, und nach dem Vesper klang der große Seniorennachmittag am frühen Abend aus.