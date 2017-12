Balingen Jugendhaus kommt an die Eyachauen

Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend entschieden. Damit steht der Standort fest. Über die Gestaltung und Ausstattung des neuen Gebäudes soll in einem Komitee beraten werden, dem neben Vertretern der Stadtverwaltung und des Gemeinderat auch Balinger Jugendliche angehören. Rund 600 Jugendliche an Balinger Schulen waren bereits im November zu den Neubauplänen angehört worden.

Der Bauauftrag soll voraussichtlich im Juli 2018 erteilt werden; für das Vorhaben gibt’s einen Zuschuss von 526.000 Euro. Oberbürgermeister Helmut Reitemann sagte zu, die Bedenken der Anwohner ernst zu nehmen und Anhörungen durchzuführen: Einige befürchten Lärm und Vandalismus – wie heute am Jugendhausstandort Inselstraße. Dazu meinte Reitemann, dass die Störungen nicht durch Jugendhausbesucher verursacht würden.