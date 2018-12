Balingen "JazzGrooves" beschließen glanzvoll das Jahr

Zu dieser Kategorie gehört der Heidelberger Dirik Schilgen, der mit seiner famosen Formation "JazzGrooves" auf Einladung des Balinger Jazzclubs nun im voll besetzten Saal des Zollernschlosses einen mitreißenden Auftritt hinlegte. An seiner Seite vier kongeniale Instrumentalisten: Olaf Schönborn an den Saxofonen, Volker Deglmann, Trompete und Flügelhorn, Simon Schallvig, Bass, und Daniel Prandl, Klavier.

Vielzahl von Rhythmen wird in Musik einbezogen

Der Name der Band ist Programm, denn "JazzGrooves" hebt sich vom konventionellen jazzigen Swing ab und signalisiert, dass eine Vielzahl der gängigen afroamerikanischen Rhythmen in die Musik mit einbezogen ist. Diese hat Schilgen bei einem längeren Aufenthalt in Brasilien studiert und absorbiert. Und diese Erfahrungen prägen sein unglaublich brillantes und zugleich komplexes Schlagzeugspiel ebenso wie eine Vielzahl seiner Kompositionen.